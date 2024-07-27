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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о Соболеве и «Спартаке»: «Задолбала эта «Санта Барбара». Если есть предложение, договаривайтесь. Если нет, скажите: «Он не продается. Хватит раскачивать красно-белую лодку»

Генич о Соболеве и «Спартаке»: «Задолбала эта «Санта Барбара». Если есть предложение, договаривайтесь. Если нет, скажите: «Он не продается. Хватит раскачивать красно-белую лодку»

23 июля «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с основным составом. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Зенита».

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