Немков заявил, что Bellator просто так не отпустит его в UFC

Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о возможном переходе в UFC. «Я вырос в Bellator, как боец состоялся здесь, и Bellator уже просто так меня не отпустит в UFC или куда-то в другую организацию, потому что я в Bellator достиг много чего, стал чемпионом.