В Новосибирске лауреат премии от Путина объявила войну насекомым

Энтомолог Екатерина Гризанова – известный в Новосибирске популяризатор науки. В 2018 году девушка стала самым молодым лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых – за открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства.
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