В Новосибирске лауреат премии от Путина объявила войну насекомым

Энтомолог Екатерина Гризанова – известный в Новосибирске популяризатор науки. В 2018 году девушка стала самым молодым лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых – за открытие новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства.