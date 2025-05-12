За блокирование машин скорой помощи можно будет лишиться прав

За блокирование машин скорой помощи можно будет лишиться правВ российском парламенте появился законопроект, касающийся усиления мер наказания за невыполнение требования уступить дорогу машинам скорой помощи.
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