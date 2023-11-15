Почему время замедляется в критических ситуациях? Мнение эксперта

Может показаться, что время замедляется в экстремальных ситуациях и ускоряется с возрастом. Как именно наш мозг обрабатывает время? Время – это одна из тех вещей, которые большинство из нас воспринимает как должное.
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