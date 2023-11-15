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Этот таинственный мир

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Почему время замедляется в критических ситуациях? Мнение эксперта

Почему время замедляется в критических ситуациях? Мнение эксперта

Может показаться, что время замедляется в экстремальных ситуациях и ускоряется с возрастом. Как именно наш мозг обрабатывает время? Время – это одна из тех вещей, которые большинство из нас воспринимает как должное.

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Комментарии
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Игорь Клоссовский
Времени фактически нет, мы его ощущаем из-за цикличности дня и ночи, времён года. Есть скорость и пространство. В далёком космосе эта цикличность исчезает, поэтому ощущение времени  исчезает тоже.
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