Курдин занял первое место в рейтинге детско-юношеских тренеров в прошлом сезоне. Он получит 1 млн рублей премии

Геннадий Курдин возглавил рейтинг детско-юношеских тренеров по итогам прошлого сезона. «Первое место сохранил Геннадий Курдин.
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