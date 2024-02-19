ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Гибкий материал позволит сделать меняющую цвет одежду

Гибкий материал позволит сделать меняющую цвет одежду

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в сотрудничестве с профессором Раджешем Кумаром из Индийского технологического института в Индоре создали гибкое устройство, которое меняет цвет под действием электричества и сохраняет приобретенную окраску в отсутствие питания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх