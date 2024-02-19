Гибкий материал позволит сделать меняющую цвет одежду

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в сотрудничестве с профессором Раджешем Кумаром из Индийского технологического института в Индоре создали гибкое устройство, которое меняет цвет под действием электричества и сохраняет приобретенную окраску в отсутствие питания.