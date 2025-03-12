Ефимов: в районе Филёвский Парк по программе КРТ построят многофункциональный центр с ФОК

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что участки вблизи Берегового проезда реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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