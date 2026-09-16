Ветеран ВОВ из Рязани отметил 101-й день рождения

15 сентября ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин отметил 101-й день рождения.15 сентября 2026 года свой 101-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Рязани Дмитрий Черничкин.
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