Муж рассказал об изменах Пугачевой: сам разрушил брак

Сколько бы лет не прошло после расставания Филиппа Киркорова и Аллы Борисовны, её бывший муж будет многократно напоминать о том, что когда-то их связывали очень тёплые отношения, появившиеся в любви и согласии.
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