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Инна Гончаренко: «Муравьева показала очень хорошее компонентное катание. Туктамышева объективно уступила, но мне очень нравится ее программа»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на этапе Гран-при России в Перми.

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