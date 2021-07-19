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Александр Росляков. А не является ли Россия, живущая на нефтедоллары, иноагентом?

Александр Росляков. А не является ли Россия, живущая на нефтедоллары, иноагентом?

В России набирает обороты новый вид расправы с неугодными – объявление их иноагентами и нежелательными организациями.

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Людмила Баталова
Александр Росляков, что-то нос у Вас красный и выражение лица угрюмое. Выпиваете? На поставленный вопрос отвечу: нет. Иноагенты, в основном, алчные лица из определённой диаспоры. Они получают валюту за то, что поливают грязью граждан России.
Марина
и к ним уже почти приблизился сам Росляков))). Уж что-то слишком рьяно в последнее время он поливает грязью все, что видит вокруг. Тут два варианта - или ему приплачивают за это, ну или он относится к людям-мухам, которые везде дерьмо видят, даже в клумбе с цветами)))
Виталий Попов
Какие проблемы? Не получайте деньги из-за границы и тогда вас не будут подписывать иностранным агентом. И выбирайтесь куда хотите.
Валерий Пашнин
Предатели и враги россии всегда начинают с малого. Посмотрите на повторное начало движения бандеровщины на Украине уже в 80-е годы при СССР. И как это движение расцвело в 90-х. И что стало с Украиной сейчас? Автор, Александр Росляков, Вы хотите чтобы это же случилось с Россией. Что то Вы не в ту дуду стали дуть. Недругов России надо душить в самом зародыше, а то будет поздно. А какую Россию Вы желаете видеть если не "путинскую" как Вы пишите? Горбачевскую, ельцинскую, или как предлагает Платошкин с сегодняшними коммунистами, непонятно что, но чтобы власть была у них.
Адольф Пешков
Да, уж! Слились в едином экстазе и автор и комментатор пашнин. И оба для равновесия решили одной рукой схватить и за сиську, и за письку. Оставьте в покое мою великую страну СССР. Вы - ничтожества в сравнении с моим поколением моей страны. Прекратите Высоцкого приравнивать к своим голозадым и козлинобородым дружкам. Прекратите склонять своими грязными лапами Брежнева, который оставил всем вам лентяям и трусливым крысам самые крупные в мире богатства. Ваш президент Путин подходит под определение иноагента потому, что бережно лелеет всех вас, готовых в любую минуту продать страну за тридцатку зелёных. Платошкин обладает разумом понять тех, кто из руин создали ядерную державу и тех, кто из этой державы создали сброд господ и рабов.
Александр
Это тебе заткнуться надо,Адольф.Это при Брежневе я услышал сентенцию " Они делают вид,что нам платят,а мы делаем вид,что работаем".Платошкин не в состоянии понимать,что происходит рядом с ним.
Сергей Федотов
Если задушить всех недругов России, кто ж останется в правительстве и Госдуме? Путин, это не Россия. Путин, это Чубайс, Греф, Кудрин, Сечин, Набиулина, Роттенберг. Вы за них?
Леонид Алексеев
Адольфушка Гит,тьфу ты,Пешкин!Ты настоящая пешка во всём.Посылаю тебе твоего кумира,такую же пешку,выжившую из ума куклу.Повесишь у себя этот "патрет"!
Владимир Лисуков
Замечание не верное, но справедливое, подлежащее поправкам. Иноагентами надо признать Роснефть, Газпром и другие торгующие сырьём за рубеж организации, наносящие России только ущерб, а также их руководителей и покровителей. А граждане России и её государство здесь ни причём.
Vladimir Lioubimcev
Россия не живет за нефтедоллары. Все нефтедоллары остаются за границей и в казну России не поступают. налоги от этих денег тоже не платятся.,
Сергей Овчинников
Иногда, лучше промолчать, тогда глупость не видна и можно сойти за умного. А ещё говорят, что когда интернета не было, о том, что ты идиот, знали только в семье
Александр Sh
то ли дело в демократичном пиндостане, там просто закрывают РТ, расстреливают своих граждан, мирно митингующих, сажают, на 20 лет, несогласных с демократией...)
Анатолий Полтар
Графоман Росляков становится все озлобленнее. Оно понятно, видит единодушие комментариев под своими вымученными измышлениями, переполняется желчью и разряжается новым заумным опусом.
Сергей Федотов
Один лишь Росляков озлобился? А вы ещё не озлоблены беспределом наших чиновников, депутатов министров? Или вы живёте в какой-то своей России, где депутаты думают и делают всё, для блага страны, где в правительстве работают профессионалы, где губернаторы исключительно порядочные люди?
Александр Тимошенко
А в какой стране есть всё то, о чём вы написали? Чиновники и депутаты такие же как и все люди и следует среди них искать ангелов! Я недавно приехал из далёкого алтайского села. Был там три недели. 340 км. от Барнаула в сторону Казахстана. Не встречал там ни одного озлобленного человека. Село богатое, активно строится, на церквушки звонят колокола. в первый класс в этом году набрали четыре комплекта, около 100 детишек. а вы о какой-то озлобленности. Основная или глубинная Россия живёт совершенно иными проблемами и мыслями, чем автор этой статьи и поддерживаеимые его комментаторы.
Анатолий Полтар
По-разному можно рассуждать и возмущаться по поводу негативов нашей жизни. Вам, как выясняется, ближе злопыхательство Рослякова. А Россия у нас у всех одна, только компании у всех разные. Кто-то слушает Соловьева, Куликова, Михеева, Евстафьева, а кто-то подпитывается от Эха, Гозмана, Шендеровича, Быкр
Анатолий Полтар
----Шендеровича, Быкова. Вы все-таки берегите здоровье, не переполняйтесь желчью, а то будет как с Росляковым, он раз от разу все интенсивнее брызжет слюной заплевывая все вокруг.
Леонид Алексеев
Андрей Быков
Кто платит, тот заказывает музыку, и эта мелодия не "подмосковные вечера". Мозг включаем, логику подключаем.
Леонид Алексеев
Ну,какая же это "расправа" с вами,иноагентами-иудами,господин росляков!?Просто Родина должна знать своих Иуд,дабы в своё время Х свернуть вам ваши хиленькие шейки!!!
Сергей Федотов
Надо полагать, что Чубайса, Грефа, Набиулину и пр. Родина не знает? Уж больно у них шеи откормленные и крепкие.
Леонид Алексеев
И твою тоже свернуть неплохо,потому что чубайсы-вражина справа,а ты-вражина слева!Но это точно,что вот из-за таких мудозвонов(которые звонко трясут своими мудями) и происходят бунты,революции,которые несут людям несчастья и смерть!И при том,я уверен,что ты,мудак,живёшь,не испытывая никакой нужды!!!
Сергей Федотов
Экая у вас тонкая душевная организация-то. Прям девочка-гимназистка, не иначе. Чуть что и сразу истерика. Как нервы успокоите пишите. Сейчас к чему-то конструктивному вы не готовы.
Леонид Алексеев
А мы никогда не придём к взаимопониманию,потому что по сути своей вы- "красный",а я-"белый".Вам нужна смута и хаос,а мне нужно спокойствие,то есть вы по духу ррреволюцыонэр,а я "контра".Со всеми вытекающими...А истерики никакой нет,просто я высказываюсь резко,как того заслуживает противник.Да и вы не особенно стесняетесь в выражениях и клеймах.
Сергей Федотов
Всегда интересуюсь спросить - Где вы и вам подобные покупают такие диваны? У вашего явно в наличии функции телепатии и ясновидения. Всё-то вы знаете, кто есть кто по духу, кому что нужно. Правда есть ещё вариант. Нет никакого дивана, а человек, пишущий подобную дурь и показывающий её всем просто глуп, как табуретка.
Юрий Скрипилев
Да, Вы верно ответили своему оппоненту ( Федотову ), у Вас слабо с аргументацией и по сему Вы переходите на личные оскорбления. Да Вы не расстраивайтесь и не стоит оправдываться, Вы не один такой. Вот как пример виктор лапович ( комментарий от 20 июля 22:41) - ни ума, ни фантазии и ни чего.
Леонид Алексеев
виктор лапович
втор - провокатор и мудак !!!!! и это не обсуждается.....
alfons kucubai
Спасибо сберег мое время.
Кайтэн Камикадзев
Мудака Дрислякова первым объявить иноагентом и расстрелять к хуям.

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