Александр Росляков. А не является ли Россия, живущая на нефтедоллары, иноагентом?

Темы дняПолитикаАлександр Росляков. А не является ли Россия, живущая на нефтедоллары, иноагентом? В России набирает обороты новый вид расправы с неугодными – объявление их иноагентами и нежелательными организациями.Вернуться к статье307НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила БаталоваАлександр Росляков, что-то нос у Вас красный и выражение лица угрюмое. Выпиваете? На поставленный вопрос отвечу: нет. Иноагенты, в основном, алчные лица из определённой диаспоры. Они получают валюту за то, что поливают грязью граждан России.Маринаи к ним уже почти приблизился сам Росляков))). Уж что-то слишком рьяно в последнее время он поливает грязью все, что видит вокруг. Тут два варианта - или ему приплачивают за это, ну или он относится к людям-мухам, которые везде дерьмо видят, даже в клумбе с цветами)))Виталий ПоповКакие проблемы? Не получайте деньги из-за границы и тогда вас не будут подписывать иностранным агентом. И выбирайтесь куда хотите.Валерий ПашнинПредатели и враги россии всегда начинают с малого. Посмотрите на повторное начало движения бандеровщины на Украине уже в 80-е годы при СССР. И как это движение расцвело в 90-х. И что стало с Украиной сейчас? Автор, Александр Росляков, Вы хотите чтобы это же случилось с Россией. Что то Вы не в ту дуду стали дуть. Недругов России надо душить в самом зародыше, а то будет поздно. А какую Россию Вы желаете видеть если не "путинскую" как Вы пишите? Горбачевскую, ельцинскую, или как предлагает Платошкин с сегодняшними коммунистами, непонятно что, но чтобы власть была у них.Адольф ПешковДа, уж! Слились в едином экстазе и автор и комментатор пашнин. И оба для равновесия решили одной рукой схватить и за сиську, и за письку. Оставьте в покое мою великую страну СССР. Вы - ничтожества в сравнении с моим поколением моей страны. Прекратите Высоцкого приравнивать к своим голозадым и козлинобородым дружкам. Прекратите склонять своими грязными лапами Брежнева, который оставил всем вам лентяям и трусливым крысам самые крупные в мире богатства. Ваш президент Путин подходит под определение иноагента потому, что бережно лелеет всех вас, готовых в любую минуту продать страну за тридцатку зелёных. Платошкин обладает разумом понять тех, кто из руин создали ядерную державу и тех, кто из этой державы создали сброд господ и рабов.АлександрЭто тебе заткнуться надо,Адольф.Это при Брежневе я услышал сентенцию " Они делают вид,что нам платят,а мы делаем вид,что работаем".Платошкин не в состоянии понимать,что происходит рядом с ним.Сергей ФедотовЕсли задушить всех недругов России, кто ж останется в правительстве и Госдуме? Путин, это не Россия. Путин, это Чубайс, Греф, Кудрин, Сечин, Набиулина, Роттенберг. Вы за них?Леонид АлексеевАдольфушка Гит,тьфу ты,Пешкин!Ты настоящая пешка во всём.Посылаю тебе твоего кумира,такую же пешку,выжившую из ума куклу.Повесишь у себя этот "патрет"!Владимир ЛисуковЗамечание не верное, но справедливое, подлежащее поправкам. Иноагентами надо признать Роснефть, Газпром и другие торгующие сырьём за рубеж организации, наносящие России только ущерб, а также их руководителей и покровителей. А граждане России и её государство здесь ни причём.Vladimir LioubimcevРоссия не живет за нефтедоллары. Все нефтедоллары остаются за границей и в казну России не поступают. налоги от этих денег тоже не платятся.,Сергей ОвчинниковИногда, лучше промолчать, тогда глупость не видна и можно сойти за умного. А ещё говорят, что когда интернета не было, о том, что ты идиот, знали только в семьеАлександр Shто ли дело в демократичном пиндостане, там просто закрывают РТ, расстреливают своих граждан, мирно митингующих, сажают, на 20 лет, несогласных с демократией...)АПАнатолий ПолтарГрафоман Росляков становится все озлобленнее. Оно понятно, видит единодушие комментариев под своими вымученными измышлениями, переполняется желчью и разряжается новым заумным опусом.Сергей ФедотовОдин лишь Росляков озлобился? А вы ещё не озлоблены беспределом наших чиновников, депутатов министров? Или вы живёте в какой-то своей России, где депутаты думают и делают всё, для блага страны, где в правительстве работают профессионалы, где губернаторы исключительно порядочные люди?Александр ТимошенкоА в какой стране есть всё то, о чём вы написали? Чиновники и депутаты такие же как и все люди и следует среди них искать ангелов! Я недавно приехал из далёкого алтайского села. Был там три недели. 340 км. от Барнаула в сторону Казахстана. Не встречал там ни одного озлобленного человека. Село богатое, активно строится, на церквушки звонят колокола. в первый класс в этом году набрали четыре комплекта, около 100 детишек. а вы о какой-то озлобленности. Основная или глубинная Россия живёт совершенно иными проблемами и мыслями, чем автор этой статьи и поддерживаеимые его комментаторы.АПАнатолий ПолтарПо-разному можно рассуждать и возмущаться по поводу негативов нашей жизни. Вам, как выясняется, ближе злопыхательство Рослякова. А Россия у нас у всех одна, только компании у всех разные. Кто-то слушает Соловьева, Куликова, Михеева, Евстафьева, а кто-то подпитывается от Эха, Гозмана, Шендеровича, БыкрАПАнатолий Полтар----Шендеровича, Быкова. Вы все-таки берегите здоровье, не переполняйтесь желчью, а то будет как с Росляковым, он раз от разу все интенсивнее брызжет слюной заплевывая все вокруг.Леонид АлексеевАндрей БыковКто платит, тот заказывает музыку, и эта мелодия не "подмосковные вечера". Мозг включаем, логику подключаем.Леонид АлексеевНу,какая же это "расправа" с вами,иноагентами-иудами,господин росляков!?Просто Родина должна знать своих Иуд,дабы в своё время Х свернуть вам ваши хиленькие шейки!!!Сергей ФедотовНадо полагать, что Чубайса, Грефа, Набиулину и пр. Родина не знает? Уж больно у них шеи откормленные и крепкие.Леонид АлексеевИ твою тоже свернуть неплохо,потому что чубайсы-вражина справа,а ты-вражина слева!Но это точно,что вот из-за таких мудозвонов(которые звонко трясут своими мудями) и происходят бунты,революции,которые несут людям несчастья и смерть!И при том,я уверен,что ты,мудак,живёшь,не испытывая никакой нужды!!!Сергей ФедотовЭкая у вас тонкая душевная организация-то. Прям девочка-гимназистка, не иначе. Чуть что и сразу истерика. Как нервы успокоите пишите. Сейчас к чему-то конструктивному вы не готовы.Леонид АлексеевА мы никогда не придём к взаимопониманию,потому что по сути своей вы- "красный",а я-"белый".Вам нужна смута и хаос,а мне нужно спокойствие,то есть вы по духу ррреволюцыонэр,а я "контра".Со всеми вытекающими...А истерики никакой нет,просто я высказываюсь резко,как того заслуживает противник.Да и вы не особенно стесняетесь в выражениях и клеймах.Сергей ФедотовВсегда интересуюсь спросить - Где вы и вам подобные покупают такие диваны? У вашего явно в наличии функции телепатии и ясновидения. Всё-то вы знаете, кто есть кто по духу, кому что нужно. Правда есть ещё вариант. Нет никакого дивана, а человек, пишущий подобную дурь и показывающий её всем просто глуп, как табуретка.Юрий СкрипилевДа, Вы верно ответили своему оппоненту ( Федотову ), у Вас слабо с аргументацией и по сему Вы переходите на личные оскорбления. Да Вы не расстраивайтесь и не стоит оправдываться, Вы не один такой. Вот как пример виктор лапович ( комментарий от 20 июля 22:41) - ни ума, ни фантазии и ни чего.Леонид Алексееввиктор лаповичвтор - провокатор и мудак !!!!! и это не обсуждается.....alfons kucubaiСпасибо сберег мое время.Кайтэн КамикадзевМудака Дрислякова первым объявить иноагентом и расстрелять к хуям.Комментировать
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