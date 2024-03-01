Тарасова: считаю, что надо бороться за честное имя Валиевой до конца

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, и призвала к борьбе за ее имя.
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