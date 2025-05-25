Дело возбудили после возвращения лжеврача Раевского к лечению пациентов

Кадр из программы «112 экстренный вызов» , РЕН ТВ Уголовное дело возбудили после того, как выяснилось, что "высасывающий" рак лжеврач Дмитрий Раевский снова занялся лечением, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.
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