Дело возбудили после возвращения лжеврача Раевского к лечению пациентов

Кадр из программы «112 экстренный вызов» , РЕН ТВ Уголовное дело возбудили после того, как выяснилось, что "высасывающий" рак лжеврач Дмитрий Раевский снова занялся лечением, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.