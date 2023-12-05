Регионам разрешат определять сроки уплаты взносов на капремонт в новостройках

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, разрешающий регионам определять сроки возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников квартир в новостройках, если ввод в эксплуатацию дома происходит поэтапно.
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