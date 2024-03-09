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Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено от рабов Запада.

Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено от рабов Запада.

Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.

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Комментарии
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Виктор Воробьев
Имена?
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1 час.
Дмитрий Пузанов
Надо выгнать Делягина из Думы. Как он туда попал - вообще непонятно.
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35 мин.
ДП
Дмитрий Пузанов
Михаил вообще ничего не понимает о реальной действительности. Он застрял в 90-х. И предлагает строить Нью-Васюки.
Ответить
33 мин.

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