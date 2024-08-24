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Расчеты ПВО сбили три ракеты ATACMS и 44 дрона ВСУ

Расчеты ПВО сбили три ракеты ATACMS и 44 дрона ВСУ

ТАСС/Полегенько Александр Российские военные за прошедшие сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, а также 12 снарядов HIMARS и 44 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в субботу, 24 августа, Минобороны России.

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