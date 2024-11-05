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Петербургский дневник

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В Петербурге пенсионерке под видом красной икры продали банки с коллагеновыми шариками

В Петербурге пенсионерке под видом красной икры продали банки с коллагеновыми шариками

Подозреваемых в мошенничестве задержали Полицейские задержали братьев-цыган за продажу пенсионерке банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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