В Петербурге пенсионерке под видом красной икры продали банки с коллагеновыми шариками

Подозреваемых в мошенничестве задержали Полицейские задержали братьев-цыган за продажу пенсионерке банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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