Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Проект двухкилометрового небоскреба по сравнению со строящейся башней в Джидде и другими высокими сооружениями мира / © PIF / HKS По данным MEED, соответствующую процедуру проводит дочерняя структура PIF — компания Tower District Real Estate Development Company.
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