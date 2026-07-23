Когда закончится медвежий рынок биткоина: аналитики называют два возможных сценария

Аналитики выделяют два подхода к прогнозированию дна текущего медвежьего рынка биткоина. Сторонники теории «четырёхлетнего цикла» связывают движение цены с халвингами: исторически дно формировалось примерно через год после циклического пика и около 2,5 лет после халвинга, при этом совокупные просадки в среднем достигали 80%.