Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Депутат Госдумы потребовал пожизненный срок для бойца ММА за убийство женщины и ребенка

Депутат Госдумы потребовал пожизненный срок для бойца ММА за убийство женщины и ребенка

Вместе с тем юристы усомнились в обоснованности некоторых смягчающих обстоятельств Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал добиваться пожизненного лишения свободы для бойца ММА и водителя такси Фархода Рахимзоды, осужденного за убийство жительницы Новосибирской области и ее пятилетней дочери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии