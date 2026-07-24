Депутат Госдумы потребовал пожизненный срок для бойца ММА за убийство женщины и ребенка

Вместе с тем юристы усомнились в обоснованности некоторых смягчающих обстоятельств Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал добиваться пожизненного лишения свободы для бойца ММА и водителя такси Фархода Рахимзоды, осужденного за убийство жительницы Новосибирской области и ее пятилетней дочери.
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