Депутат Госдумы потребовал пожизненный срок для бойца ММА за убийство женщины и ребенка

Вместе с тем юристы усомнились в обоснованности некоторых смягчающих обстоятельств Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал добиваться пожизненного лишения свободы для бойца ММА и водителя такси Фархода Рахимзоды, осужденного за убийство жительницы Новосибирской области и ее пятилетней дочери.