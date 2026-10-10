Отдых в санатории только для пенсионеров? Топ-5 лучших здравниц России Представление о санатории как о месте отдыха исключительно для пожилых людей давно устарело.
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