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Назаров договорился до того, что Аллея Ангелов на Донбассе - этой фейк

Назаров договорился до того, что Аллея Ангелов на Донбассе - этой фейк

Если и был у актера Назарова и его жены хоть какой-то мизерный шанс вернуться в Россию и даже отнести свои трудовые книжки в какой-нибудь театр, то на днях они растоптали и его.

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Комментарии
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В
Вероника
Очень жаль... Хороший был сериал &quot;Кухня&quot;. Разочаровалась. Свихнулся окончательно. Теперь им назад дороги нет! Посяглись на самое святое.
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1 час.
ВС
Владимир Скорняков
Зачем повторять этого дебила....
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59 мин.
Evgenija Palette
Терпеть не могла этого придурка с крестом на пузе ( в фильме &quot;ШТРАФБАТ&quot;, например).  Это в советские-то времена!... И понятно, что это - задумка режиссера ( может быть, и не Назарова даже. Но в совокупности с его природным образом сформировалось устойчивое отторжение самого Назарова. Я уже не говорю о его сегодняшнем статусе...)...
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38 мин.

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