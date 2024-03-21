Если и был у актера Назарова и его жены хоть какой-то мизерный шанс вернуться в Россию и даже отнести свои трудовые книжки в какой-нибудь театр, то на днях они растоптали и его.
Назаров договорился до того, что Аллея Ангелов на Донбассе - этой фейк
Комментарии
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В
Вероника
Очень жаль... Хороший был сериал "Кухня". Разочаровалась. Свихнулся окончательно. Теперь им назад дороги нет! Посяглись на самое святое.
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1 час.
ВС
Владимир Скорняков
Зачем повторять этого дебила....
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59 мин.
Evgenija Palette
Терпеть не могла этого придурка с крестом на пузе ( в фильме "ШТРАФБАТ", например). Это в советские-то времена!... И понятно, что это - задумка режиссера ( может быть, и не Назарова даже. Но в совокупности с его природным образом сформировалось устойчивое отторжение самого Назарова. Я уже не говорю о его сегодняшнем статусе...)...
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38 мин.
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