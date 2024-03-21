Назаров договорился до того, что Аллея Ангелов на Донбассе - этой фейк

Evgenija Palette

Терпеть не могла этого придурка с крестом на пузе ( в фильме "ШТРАФБАТ", например). Это в советские-то времена!... И понятно, что это - задумка режиссера ( может быть, и не Назарова даже. Но в совокупности с его природным образом сформировалось устойчивое отторжение самого Назарова. Я уже не говорю о его сегодняшнем статусе...)...