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Царьград

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В Финуниверситете пояснили, как абитуриент с 310 баллами ЕГЭ не попал на бюджет

В Финуниверситете пояснили, как абитуриент с 310 баллами ЕГЭ не попал на бюджет

Выпускник набрал 300 баллов по трем ЕГЭ и 10 дополнительных, но все равно не прошел по конкурсу.В соцсетях обсуждают ролик абитуриента Финансового университета при Правительстве России, где молодой человек, набравший 310 баллов ЕГЭ, не проходит по конкурсу в вуз.

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