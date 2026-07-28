В Финуниверситете пояснили, как абитуриент с 310 баллами ЕГЭ не попал на бюджет

Выпускник набрал 300 баллов по трем ЕГЭ и 10 дополнительных, но все равно не прошел по конкурсу.В соцсетях обсуждают ролик абитуриента Финансового университета при Правительстве России, где молодой человек, набравший 310 баллов ЕГЭ, не проходит по конкурсу в вуз.