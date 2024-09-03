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Американцы выявили вероятное место боевого развертывания российской ядерной КР «Буревестник»

Американцы выявили вероятное место боевого развертывания российской ядерной КР «Буревестник»

Исследователи из США заявили, что изучив спутниковые снимки, они выявили вероятное место развертывания в России новейшей крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall) с ядерной энергетической установкой и спецбоезарядом, которую президент РФ Владимир Путин назвал непобедимой.

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