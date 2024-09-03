Американцы выявили вероятное место боевого развертывания российской ядерной КР «Буревестник»

Исследователи из США заявили, что изучив спутниковые снимки, они выявили вероятное место развертывания в России новейшей крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall) с ядерной энергетической установкой и спецбоезарядом, которую президент РФ Владимир Путин назвал непобедимой.
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