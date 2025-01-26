Эксперт рекомендовала смотреть с детьми мультфильм «Шрек» для изучения эмоционального интеллекта

Важно знакомить ребёнка с этим понятием с седьмого класса. Такой совет в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы бизнеса, эксперт по развитию лидеров Наталья Лебедева.
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