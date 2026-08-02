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В раде заявили, что украинцы боятся жаловаться на агрессию в Польше

В раде заявили, что украинцы боятся жаловаться на агрессию в Польше

Многие украинские граждане подвергаются агрессивным действиям в Польше, но боятся об этом сказать, заявила представительницы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Польше Вероника Марчук 2 августа, сообщают Kresy.

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