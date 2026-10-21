Голосовая связь и СМС стали у россиян более востребованными в 2026 году. Объем голосового трафика в сети «МегаФона» вырос на 27% год к году, а число исходящих сообщений — на 84%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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