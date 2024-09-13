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Политика как она есть

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Российский боец рассказал об эвакуации американской БМП Bradley

Российский боец рассказал об эвакуации американской БМП Bradley

Командир отделения с позывным «Чуваш» рассказал РИА Новости, что эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки «Центр» американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году.

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