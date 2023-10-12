Россия получила от нефтяного экспорта крупнейшую за год выручку

Россия в сентябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 460 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,6 млн б/с, и получила крупнейшую выручку с июля 2022 года — в размере $18,8 млрд, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).