Всегда оплачивай тестовые задания, даже если не хочется!

Когда клиент считает необходимым попросить вас выполнить несколько задач, например, создать три варианта логотипа или разработать трехстраничный веб-сайт с двумя вариантами, вам следует немедленно сказать «нет» по следующим причинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)