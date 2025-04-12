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Реалика

23 подписчика

Всегда оплачивай тестовые задания, даже если не хочется!

Всегда оплачивай тестовые задания, даже если не хочется!

﻿﻿Когда клиент считает необходимым попросить вас выполнить несколько задач, например, создать три варианта логотипа или разработать трехстраничный веб-сайт с двумя вариантами, вам следует немедленно сказать «нет» по следующим причинам.

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