Что означает текущий рост спроса на криптовалюту для цены BTC?

По информации с BitMEX и HTX Global, показатель соотношения рыночных заявок на покупку к продаже достиг впечатляющих значений: на BitMEX этот коэффициент составил 5,7, что говорит о доминировании покупателей на рынке производных инструментов.
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