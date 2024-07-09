В ДНР ВФУ с 1 по 8 июля убили и ранили более 90 мирных жителей — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли 14 мирных жителей, 70 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 8 июля сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.