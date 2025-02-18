Артачиться не стоит. Сегодняшние параметры урегулирования покажутся Киеву завтра несбыточной мечтой

Андрей Павлов

"Все требования, перечисленные полпредом, не только понятны и очевидны." Так где эти требования? "Огласите весь список, пожалуйста". Что будет с Одессой и Николаевым? С Харьковом, Днепропетровском и Запорожьем? Или будем договариваться "по линии разграничения", переложив дальнейшие разборки со страной У на наших внуков? Останется ли у власти хунта, но без Зе (его штаты в случае чего легко заменят на "своего сукиного сына)?