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Царьград

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Артачиться не стоит. Сегодняшние параметры урегулирования покажутся Киеву завтра несбыточной мечтой

Артачиться не стоит. Сегодняшние параметры урегулирования покажутся Киеву завтра несбыточной мечтой

Понять события, которые происходят сегодня, можно только если вспомнить историюЕсли Украина не примет условия России сегодня, завтра ей об этом придётся пожалеть.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;Все требования, перечисленные полпредом, не только понятны и очевидны.&quot; Так где эти требования? &quot;Огласите весь список, пожалуйста&quot;. Что будет с Одессой и Николаевым? С Харьковом, Днепропетровском и Запорожьем? Или будем договариваться &quot;по линии разграничения&quot;, переложив дальнейшие разборки со страной У на наших внуков? Останется ли у власти хунта, но без Зе (его штаты в случае чего легко заменят на &quot;своего сукиного сына)?
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