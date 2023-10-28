Глава Минфина России разъяснил, почему пенсионеры не хотят работать Ирэн ОрлонскаяГлава Минфина Антон Силуанов заявил в Госдуме 26 октября, что у российских пенсионеров имеются три основные причины, по которым они предпочитают не работать.
Глава Минфина России разъяснил, почему пенсионеры не хотят работать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Козлов
Про это лысое очень хорошо сказал Лавров - "Д.Б.", пенсионеры не работают не по указанным этим причинам, а просто устроится на работу даже на минималку не возможно, просто нас не берут и это единственная причина
Ответить
3 д.
ЕБ
Елена Борисова
Настало время главе Минфина идти работать на производство. Здоровье его министерство здравоохранения поправила, так что он вполне может работать на пенсии. Флаг ему в руки!
Ответить
3 д.
Свежие комментарии