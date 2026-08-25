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Автономные системы вооружения требуют запрета — ООН и МККК

Автономные системы вооружения требуют запрета — ООН и МККК

Совместный призыв к государствам ограничить применение автономных систем вооружения опубликовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич, 25 августа заявление опубликовано на сайте МККК.

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