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Царьград

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"Есть шанс, что красная кнопка не будет нажата": Правда про "дух Анкориджа". И тут не до смеха

"Есть шанс, что красная кнопка не будет нажата": Правда про "дух Анкориджа". И тут не до смеха

Владимир Овчинский высказался по поводу текущего состояния двусторонних отношений России и США: "Есть шанс, что в какой-то момент красная кнопка не будет нажата".

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