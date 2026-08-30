"Есть шанс, что красная кнопка не будет нажата": Правда про "дух Анкориджа". И тут не до смеха

Владимир Овчинский высказался по поводу текущего состояния двусторонних отношений России и США: "Есть шанс, что в какой-то момент красная кнопка не будет нажата".
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Хуже всего то, что мы не учимся на своих ошибках. Получается "меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад"? Обидно за Россию, за ее не дальнозоркость.