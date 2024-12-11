Умеренная мягкость: Китай впервые за 14 лет поддержит свою экономику

Китай пообещал в следующем году провести смягчение монетарной политики впервые за последние 14 лет. Параллельно КПК планирует дополнительное финансовое стимулирование экономики за счет фискальной политики.
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