Обновление Windows 11 KB5120998 вызвало серьезные проблемы у пользователей

Новое обновление Windows 11 с патчем KB5120998, выпущенное корпорацией Microsoft, вызвало у пользователей серьезные технические неисправности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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