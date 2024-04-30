Минфин США приостановил действие санкций против российских банков

Минфин США начинает смягчать антироссийские санкции. Первыми в списке на послабления попали крупные российские банки … Как стало известно только сейчас, Минфин США разрешил производить операции с крупными российскими банками, включая Центробанк, ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк, для проведения расчетов в сфере энергетики.
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