Минфин США приостановил действие санкций против российских банков

Минфин США начинает смягчать антироссийские санкции. Первыми в списке на послабления попали крупные российские банки … Как стало известно только сейчас, Минфин США разрешил производить операции с крупными российскими банками, включая Центробанк, ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк, для проведения расчетов в сфере энергетики.