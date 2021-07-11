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Обряд черкесов пруроченный к Новому году «Маф1ащхьэ тыхь»

Обряд черкесов пруроченный к Новому году «Маф1ащхьэ тыхь»

Общечеркесский обряд «Хъуромэ» (Хуро-ма) представляет собой аутентичную ритуальнопесенную структуру в рамках обрядового комплекса, приуроченного к празднованию традиционного черкесского Нового года «Маф1ащхьэ тыхь» (день весеннего равноденствия).

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