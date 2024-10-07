Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Согласно информации, озвученной Сергеем Становкиным, директором по коммуникациям сервиса путешествий МТС Travel, наиболее подходящими месяцами для отпуска работающим россиянам в 2025 году станут июль и октябрь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии