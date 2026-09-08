В Москве перекрыли движение на Садовом кольце и нескольких других улицах

В Москве введены временные ограничения для автомобилистов в центральной части города. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный Дептранс, движение затруднено или полностью перекрыто на ряде участков.
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