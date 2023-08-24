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Ошибка восприятия постукраинской реальности

Ошибка восприятия постукраинской реальности

Постоянно приходится сталкиваться с тем, что люди, пытающиеся оценить постукраинскую реальность, допускают ошибку экстраполяции.

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Комментарии
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Alexander S
К примеру, я понимаю польский язык, болгарский, чешский, словацкий и сербский языки... Об этом автор и говорит - что &quot;украинский&quot; язык это сборище суржиков южнославянского плана, иначе бы Вы не понимали кроме цифр и пары основных слов типа хлеб и молоко вообще ничего, т.к. каждый язык (не умерший, а активный) развивается, совершенствуется, вырабатывает новые формы и правила, в том числе и произношения и потом актуально уходит очень далеко от исходных форм. То-же самое произошло и с тюрскими народами...
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20 час.
Natalija Osminina
Прекрасная статья!!
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15 час.
Natalija Osminina
&quot;Язык не может быть врагом...&quot;- может врагом и не может, но средством борьбы с врагом- да.  &quot;Не уподобляйтесь бандэровцам&quot; -  чтобы им не уподобляться надо уничтожить то, что являлось их оружием.
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15 час.

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