Ошибка восприятия постукраинской реальности

Alexander S

К примеру, я понимаю польский язык, болгарский, чешский, словацкий и сербский языки... Об этом автор и говорит - что "украинский" язык это сборище суржиков южнославянского плана, иначе бы Вы не понимали кроме цифр и пары основных слов типа хлеб и молоко вообще ничего, т.к. каждый язык (не умерший, а активный) развивается, совершенствуется, вырабатывает новые формы и правила, в том числе и произношения и потом актуально уходит очень далеко от исходных форм. То-же самое произошло и с тюрскими народами...