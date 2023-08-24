Постоянно приходится сталкиваться с тем, что люди, пытающиеся оценить постукраинскую реальность, допускают ошибку экстраполяции.
Ошибка восприятия постукраинской реальности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alexander S
К примеру, я понимаю польский язык, болгарский, чешский, словацкий и сербский языки... Об этом автор и говорит - что "украинский" язык это сборище суржиков южнославянского плана, иначе бы Вы не понимали кроме цифр и пары основных слов типа хлеб и молоко вообще ничего, т.к. каждый язык (не умерший, а активный) развивается, совершенствуется, вырабатывает новые формы и правила, в том числе и произношения и потом актуально уходит очень далеко от исходных форм. То-же самое произошло и с тюрскими народами...
Ответить
20 час.
Natalija Osminina
Прекрасная статья!!
Ответить
15 час.
Natalija Osminina
"Язык не может быть врагом..."- может врагом и не может, но средством борьбы с врагом- да. "Не уподобляйтесь бандэровцам" - чтобы им не уподобляться надо уничтожить то, что являлось их оружием.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии