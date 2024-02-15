В Курганской области противопожарный режим планируют ввести с 5 апреля

Власти Курганской области планируют вводить особый противопожарный режим в регионе с 5 апреля. Об этом на заседании аграрного комитета областной думы заявил замдиректора Департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов.
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