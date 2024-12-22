РИА: разведчики группировки "Юг" оттесняют ВСУ с господствующих высот у Северска

Разведчики группировки российских войск "Юг" и солдаты боевых подразделений 6-й бригады продолжают участвовать в сражениях за сеть господствующих высот в районе города Северска, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).
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