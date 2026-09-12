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ИА Регнум

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В Нью-Дели кондитеры приготовили для Путина шоколадных матрешек

В Нью-Дели кондитеры приготовили для Путина шоколадных матрешек

В Нью-Дели сотрудники отеля, в котором остановился президент России Владимир Путин, подготовили для него шоколадных матрешек и традиционные индийские сладости.

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