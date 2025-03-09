Встреча воспитанника БГРОЧС с воспитанниками.

Государственное учреждение образования ´Детский сад № 59 г. Бобруйска´ посетил сотрудник БГРОЧС. Целью его визита стало проведение беседы, направленной на обучение воспитанников правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период.
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