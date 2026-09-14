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Он пахал обычным слесарем на заводе, а потом годами прославлял СССР на весь мир! История о Ляпкине

Он пахал обычным слесарем на заводе, а потом годами прославлял СССР на весь мир! История о Ляпкине

Непростые времена.Юрий Ляпкин — один из самых результативных защитников в истории советского хоккея. Почти вся карьера уроженца Балашихи пришлась на воскресенский «Химик» и «Спартак».

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