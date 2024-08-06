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В городе Дальнереченск в Приморье прорвало дамбу

В городе Дальнереченск в Приморском крае прорвало дамбу, местных жителей эвакуируют. Глава Приморья объявил выговор зампреду правительства края и главе агентства гидротехнических сооружений из-за того, что спецтехнику для укрепления дамбы должны была доставить в Дальнереченск в субботу, а прибудет она только 6 августа.

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